Im traditionsbewussten Auswärtigen Amt bahnt sich eine kleine Revolution in der Personalpolitik an. Die Leitung um Ministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat beschlossen, eine neue nicht-diplomatische Laufbahn ohne zwingende Auslandseinsätze einzurichten. Die »nicht-technische Verwaltungslaufbahn« soll Expertinnen und Experten anlocken, die bislang von der Aussicht abgeschreckt wurden, alle paar Jahre in ein anderes Land ziehen zu müssen.