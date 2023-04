»Ich freue mich riesig«, erklärte die (bis Redaktionsschluss) neunzehnfache Ehrendoktorin und »bekennende Ordensammlerin« bei einer Zeremonie zur Grundsteinlegung der »Klunkerkammer« in Templin. In dem von Daniel Libeskind entworfenen vierstöckigen Museumsbau sollen ab 2026 sämtliche Ehrenzeichen der ehemaligen Bundeskanzlerin ausgestellt werden, darunter Prachtstücke wie die höchste zivile us-amerikanische Auszeichnung »Presidential Medal of Freedom« (2011) und »El Sol del Perú«, der peruanische Sonnenorden (2008). In einem eigenen Raum wird dann auch Merkels erste Ehrung gezeigt: Die »Goldene Eins« der DDR, verliehen 1960 an die damals sechsjährige Angela für den Nachweis ihrer Kenntnisse zur Verkehrssicherheit beim Umgang mit dem Fahrrad. Nicht fehlen wird auch der erst jüngst zuerkannte »Nationale Gaspreis«, ihre bislang kostspieligste Auszeichnung.