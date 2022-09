Nun kann nicht jeder so beinhart männlich sein wie der frühere Boxweltmeister. Ich zum Beispiel wäre vermutlich keine Granate in Sachen Zivilcourage. Wäre ich ein Russe in Russland, würde ich nicht auf die Straße gehen, um mich von Putins brutalen Schlägern erst in den Transporter und dann an die Kriegsfront bringen zu lassen. Sofern mich die Sozialisation in Russland und die Indoktrination durch Propaganda nicht ohnehin zu einem Putin-Anhänger gemacht hätten (niemand sollte das unter den Bedingungen des real existierenden Putinismus für sich ausschließen), würde ich auch das Weite suchen.

Um mein Leben zu retten. Um nicht für Putin zu sterben.