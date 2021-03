Wahlkampf in Baden-Württemberg Klimaaktivisten gefährden Grünen-Wahlsieg

Der 18-jährige Umweltaktivist Moritz Rothacher tritt für eine neue Klimapartei an. Was will er – und warum macht er der grün geführten Landesregierung Konkurrenz?

Ein Videoporträt von Thies Schnack