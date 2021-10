SPD-Politikerin Bärbel Bas zur Bundestagspräsidentin gewählt

Der Bundestag hat eine neue Präsidentin – zum dritten Mal in der Geschichte übt mit der SPD-Politikerin Bärbel Bas nun eine Frau das zweithöchste Staatsamt aus. Sie habe »im richtigen Moment Ja gesagt«, so Bas in ihrer Antrittsrede.