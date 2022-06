Später sollte Baerbock nach Griechenland und in die Türkei weiterreisen. Die Reise wurde nach Baerbocks positivem Schnelltest abgebrochen. »Alle weiteren Termine werden abgesagt, über das weitere Verfahren für die Rückreise werden wir in den nächsten Stunden informieren«, so der Sprecher.

In Baerbocks Familie habe es am Samstag einen positiven Fall gegeben, mit dem die Ministerin aber wenig Kontakt gehabt habe. Sie habe in der Folge konsequent Schnelltests gemacht, die alle negativ ausgefallen seien, zuletzt am Dienstagmorgen.