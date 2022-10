Ihre Forderung untermauern die beiden Ministerinnen mit großen Worten. So argumentieren sie, »die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit und internationale Reputation« Berlins hänge von einer guten Ausstattung des Sondertopfes ab. Das Jahr 2022 habe gezeigt, dass »ein Höchstmaß an Flexibilität« notwendig sei, um die Ukraine beim Aufbau »hochkomplexer militärischer Fähigkeiten« zu unterstützen. Bisher habe die Bundesregierung bewiesen, dass sie schnell und effektiv sein könne. Damit dieses Tempo nicht abreißt, so die Ministerinnen, bitte man dringlich um Hilfe.

Lindner hat keine unbegrenzten Ressourcen

Ob Lindner der Bitte nachkommen kann, ist schwer abzusehen. Zwar hatte Bundeskanzler Olaf Scholz kürzlich stets wiederholt, Deutschland werde die Ukraine so lange mit Waffen unterstützen, wie dies nötig sei. Stolz konnte Lambrecht dann kürzlich verkünden, dass eins von insgesamt vier Luftverteidigungssystemen vom Typ »Iris-T« an die Ukraine übergeben worden sei. Allein das Budget für die vier »Iris-T«-Systeme liegt bei weit über 500 Millionen Euro. Auch die Bundeswehr geht davon aus, dass sie aus dem Topf Systeme wie die Panzerhaubitze 2000 ersetzen kann, die sie an die Ukraine abgegeben hat.