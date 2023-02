Vor ihrem Auftritt gab sich Baerbock dennoch zuversichtlich: »Niemand außer Russland will diesen Krieg. Wir wollen Frieden, die Ukraine, die Welt braucht Frieden. Dafür wird die Uno-Generalversammlung heute in New York eintreten«, so die Außenministerin.

Indirekt erteilte sie der von China angekündigten »Friedensinitiative« eine Absage. Eine solche gebe es bereits: »Der Friedensplan liegt in New York auf dem Tisch, es ist die Charta der Vereinten Nationen«, betonte Baerbock auf dem Weg nach New York.