Bahn-Aufsichtsrat Grüne entscheiden sich gegen Hofreiter

Die Grünen schicken nach SPIEGEL-Informationen den Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar in den Bahn-Aufsichtsrat – und nicht den ehemaligen Fraktionschef Anton Hofreiter . Dass Hofreiter den Posten bekommen sollte, hatte vergangene Woche das Portal »The Pioneer« berichtet. Allerdings hatten Grüne schon da dementiert, dass die Entscheidung gefallen sei.

Hofreiter war nach der Wahl auch als möglicher Verkehrsminister gehandelt worden, dann aber leer ausgegangen. Er übernahm stattdessen den Vorsitz im Europaausschuss. In den Koalitionsverhandlungen hatte Hofreiter das Kapitel Verkehr verantwortet.

Verkehrsexperte aus Berlin

Nach SPIEGEL-Informationen soll nun der Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar von den Grünen nominiert und dann vom Verkehrsministerium entsandt werden. Die Fraktion soll die Personalie am Nachmittag offiziell beschließen.

Gelbhaar hatte bei der Wahl das Direktmandat in Berlin-Pankow gewonnen, ist Jurist und einer der Verkehrsexperten der Fraktion. Er war in der vergangenen Legislaturperiode Obmann der Grünen im Verkehrsausschuss und leitet in dieser Legislaturperiode die Arbeitsgruppe Mobilität der Grünenfraktion.