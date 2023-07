CDU-Chef Friedrich Merz sieht im ausgefallenen Streik einen Angriff auf seine Partei: »Wer hat ein Interesse an fahrenden Bahnen? Sie schaden der Automobilindus­trie, verzerren den politischen Wettbewerb und helfen nur den Grünen.« Merz kündigte »strikte Strafmaßnahmen« gegen die EVG an, sobald seine Partei an die Macht komme. Überraschende Unterstützung erhielt Merz aus Gewerkschaften anderer Branchen, deren Mitglieder sich über nun doch anzutretende beschwerliche Dienstreisen beklagen. Auch Fahrgastvertreter schlagen Alarm: Niemand wolle in überfüllten Zügen in den Urlaub reisen, mit dem abgesagten Streik steige nun aber der »moralische Druck zur Bahnfahrt«. Für das Wochenende wurde in Erding eine Massendemonstration »Gegen den Zugzwang« angemeldet.