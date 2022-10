Stamm war seit 1969 CSU-Mitglied und von 1972 bis 1987 Mitglied des Würzburger Stadtrats. 1976 zog sie als Nachrückerin über die Liste zum ersten Mal in den Bayerischen Landtag ein. Die CSU-Politikerin gehörte dem Landesparlament 42 Jahre an. 2008 wurde sie als erste Frau zur Präsidentin eines Landtages gewählt. Bis Ende 2017 war Stamm zudem stellvertretende CSU-Vorsitzende. Geboren wurde sie im Oktober 1944 in Bad Mergentheim.