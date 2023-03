Seit Jahren gibt es Kritik aus mehreren Landesverbänden an dem Bündnis von Bartsch und Wagenknecht, insbesondere aus Berlin, Thüringen und Bremen. Der Parteivize Lorenz Gösta Beutin forderte bereits den Rücktritt der Fraktionsführung. Ähnliche Bemühungen, Bartsch abzusetzen, gab es auch im Parteivorstand um den Außenpolitikexperten Jan van Aken nach der letzten Bundestagswahl. Bisher scheiterten die Versuche an den Mehrheitsverhältnissen in der Fraktion und der Unterstützung von Wagenknecht.