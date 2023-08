In sechs Wochen wählt Bayern einen neuen Landtag – nun deutet sich hinter der CSU ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei an. Die Grünen kommen in der Sonntagsfrage auf 15 Prozent und lägen damit nur noch zwei Prozentpunkte vor der AfD. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der »Augsburger Allgemeinen« und des SPIEGEL.