Söder selbst hatte in der Folge wiederum immer betont, dass er sich auch ohne Verfassungsänderung an die zehn Jahre gebunden fühle: »Ich nehme die zehn Jahre für mich weiter ernst.« In der Debatte über die Begrenzung hatte Söder sie als »gutes Signal« bezeichnet, um zu zeigen, dass auch in Bayern politische Macht Begrenzung brauche.

Söder ist seit 2018 Regierungschef in Bayern, nach seinem ursprünglichen Plan würde seine Amtszeit auch im Falle eines Wahlsieges spätestens 2028 enden.