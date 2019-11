Geburtstagspost vom Ministerpräsidenten Söder will allen 18-Jährigen gratulieren

Jugendliche sollen in Bayern zu ihrem 18. Geburtstag künftig ein mit der Unterschrift des Ministerpräsidenten versehenes Glückwunschschreiben erhalten. Nach SPIEGEL-Informationen plant die Regierung von Markus Söder (CSU), ab dem 1. April 2020 die Liste der Ehrentage, an denen bislang nur Senioren bedacht wurden, entsprechend zu ergänzen.

"Gerade in Zeiten international brüchiger demokratischer Strukturen ist es wichtig, die volljährig gewordenen Bürgerinnen und Bürger an Prozesse in der parlamentarischen Demokratie heranzuführen", erklärte die Staatskanzlei in München.

Zu den bislang 200.000 pro Jahr verschickten Briefen sollen künftig 120.000 hinzukommen, wofür die Ministerialen zusätzliche Sachkosten von 100.000 Euro pro Jahr veranschlagen. Die Bearbeitung übernimmt das Landesamt für Finanzen, es erhält dafür Daten von der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung. "Widerspruch durch die Bürgerinnen und Bürger ist selbstverständlich möglich", so die Staatskanzlei.

Die grüne Landtagsabgeordnete Claudia Köhler, die eine parlamentarische Anfrage zum Thema gestellt hat, kritisiert, dass der Staatsapparat zur Selbstdarstellung missbraucht und Steuergelder verschwendet würden.

Die Landesregierung hat bereits vergangenes Jahr die Mindestgrenze für Schreiben an Altersjubilare von 95 auf 80 herabgesetzt und damit den Kreis der Empfänger erweitert. Nun kommt Post zum 80., 85., 90., 95., 100. und zu jedem weiteren Geburtstag. Verheiratete Paare werden ab dem 60. Ehejubiläum geehrt.

Die Tradition der Glückwunschschreiben existiert in Bayern bereits seit dem Jahr 1950, eingeführt hat sie der damalige Ministerpräsident Hans Ehard. Einige andere Bundesländer gratulieren Jubilaren ebenfalls per Schreiben.