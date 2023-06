Ein Affront am Rande einer Brasilienreise von Parlamentariern des Deutschen Bundestags hat für Beatrix von Storch offenbar Folgen: Nach einem Bericht der »tageszeitung « lässt die AfD-Politikerin ihre Mitgliedschaft in der deutsch-brasilianischen Parlamentariergruppe ruhen. Die Zeitung bezieht sich auf ein Schreiben von Storchs an die Gruppe, das ihr vorliege.