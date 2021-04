Steinmeier zum 76. Jahrestag der Befreiung »Buchenwald steht für Rassenwahn, Folter, Mord und Vernichtung«

Am 11. April 1945 befreiten US-Truppen das Konzentrationslager Buchenwald – und blickten in den Abgrund. Bei der Gedenkfeier am Sonntag richtete Bundespräsident Steinmeier einen klaren Appell an die Deutschen.