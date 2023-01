Nach SPIEGEL-Informationen reisen mit Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz, Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD) sowie Bundesratspräsident Peter Tschentscher (SPD) gleich vier der fünf Spitzen der Verfassungsorgane gemeinsam in einem Flugzeug an und auch wieder ab. Mit an Bord in der Maschine der Flugbereitschaft wird zudem auch Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sein.