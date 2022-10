Wer hat die Istanbul-Konvention evaluiert?

Ein unabhängiges Expertengremium des Europarats hat die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland evaluiert. Die Gruppe nennt sich GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence – Expertinnen und Experten zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt).

Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, auch Istanbul-Konvention genannt, gilt in Deutschland seit dem Jahr 2018. In dem völkerrechtlichen Vertrag sind verbindliche Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen sowie häusliche Gewalt festgehalten. Auf dieser Grundlage sollen Gewalttaten verhindert und bekämpft werden. Die Umsetzung wird von einer Kommission aus Expertinnen und Experten überprüft.

In Deutschland wertete das Gremium dafür diverse Berichte und Stellungnahmen von Behörden sowie mehr als 40 Organisationen aus. Im Herbst 2021 absolvierte es einen sechstägigen Evaluierungsbesuch, unter anderem bei Landesregierungen. Der GREVIO-Bericht deckt den Zeitraum bis September 2021 ab. Soweit verfügbar, wurden wichtige gesetzliche Entwicklungen bis Juni 2022 berücksichtigt.

Der Europarat ist eine internationale Organisation mit Sitz in Straßburg. Er wurde 1949 gegründet und setzt sich hauptsächlich für den Schutz der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ein. Er hat 46 Mitgliedstaaten, darunter die 27 EU-Staaten.