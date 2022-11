Wegen dieser zahlreichen Pannen soll die Abstimmung in 431 Wahlbezirken der Hauptstadt wiederholt werden. Eine entsprechende Empfehlung an den Bundestag beschloss dessen Wahlprüfungsausschuss am Montag mit den Stimmen der Ampel-Vertreter. Betroffen sind demnach 327 der 2256 Wahlbezirke der Hauptstadt sowie 104 der 1507 Briefwahlbezirke. Die Wiederholung soll mit Erst- und Zweitstimme erfolgen.