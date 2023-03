Aus Sicht des CDU-Politikers müssen sich CDU und SPD dem Thema zwar intensiver widmen. Die Forderungen der Initiatoren des Volksentscheid gingen dem Christdemokraten jedoch zu weit.

»Hätten sie 2035 gesagt, dann hätten Leute wie ich, aber auch viele andere, gesagt: Ja, das ist im Bereich des Möglichen, wie gehen wir damit um? Man hätte mit etwas mehr Realismus eine versachlichte Debatte in der Gesellschaft bekommen.«, so Freymark.

Er sei sicher, dass es mehr Ja-Stimmen für einen moderaten Klimaschutz gegeben hätte. »Aber was zur Abstimmung stand, war ein radikaler Klimaschutz. Und das war too much, wenn man sieht, dass diese Stadt schon in vielen anderen Grundaufgaben nicht funktioniert.«