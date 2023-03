Auch der Juso-Co-Vorsitzende Peter Maaß kritisierte die Verhandlungen. »Wir sind hier kein ›Abnicker-Verein‹. Sonst hießen wir CDU«, sagte er »t-online« .

Drohbrief gegen Juso-Vorsitzende

Unterdessen wurde bekannt, dass Taşan-Funke in einem anonymen Brief für ihre Haltung bedroht wurde. Sie veröffentlichte ein Foto des Briefes bei Twitter und schrieb dazu: »Das kann dir passieren, wenn du als nicht-weiße Frau deine Meinung öffentlich sagst: anonymer Drohbrief inkl. weißem Pulver…«. In dem an die SPD adressierten Brief stand unter anderem: »SPD in Berlin hat verloren«, begleitet von Beleidigungen.