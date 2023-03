Nach dem Wahldebakel bahnt sich in Berlin ein Regierungswechsel an. Noch in dieser Woche sollen die Koalitionsverhandlungen über eine Große Koalition in der Landesregierung beginnen. CDU und SPD haben am Montag festgelegt, wer für ihre Partei jeweils in der Kerngruppe der Koalitionsverhandlungen vertreten ist.