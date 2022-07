Am 26. September 2021 hatte es in Berlin lange Schlangen vor mehreren Wahllokalen gegeben, einige Bürgerinnen und Bürger stimmten noch ab, nachdem erste Hochrechnungen veröffentlicht worden waren. Am Wahltag fanden vier Abstimmungen statt. Grund für die Verzögerungen waren vor allem fehlende Stimmzettel, Nachschub erreichte wegen der Großveranstaltung Berlin Marathon die Lokale nur schwer.

400 oder 1200 Wahllokale?

In wie vielen Lokalen nachgewählt wird, kann entscheidend sein: Die Neuwahlen in Berlin könnten eine regelrechte Kettenreaktion auslösen. Laut einer Berechnung beim Bundeswahlleiter wären bei einer wiederholten Abstimmung in allen Wahlkreisen bis zu acht Mandate bedroht. Der Prüfungsausschuss hat entsprechend eine kleinere Lösung vorgeschlagen. Die Veränderungen wären dann vermutlich nicht so dramatisch, Bundestagsabgeordnete zittern dennoch um ihre Mandate.