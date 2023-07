Streit über Blitzurteile

Gewaltsame Auseinandersetzungen in Berliner Freibädern hatten zuletzt für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hatten daraufhin in der Vorwoche zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen angekündigt.

Noch weiter geht der neu ernannte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Am Wochenende hatte er schnellere Verfahren für Gewalttäter gefordert. »Wer mittags im Freibad Menschen angreift, muss abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden«, sagte er der »Bild am Sonntag«. Dies gelte »auch am Wochenende«.