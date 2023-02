Kritik an fehlender Abgrenzung nach Rechtsaußen

Die Versammlung sowie die Petition von Wagenknecht und Schwarzer sind stark umstritten. Die beiden Frauen fordern die Bundesregierung dazu auf, statt auf Waffenlieferungen auf Friedensverhandlungen zu setzen. Die Spitze der Linkspartei hielt Distanz und kritisierte den Demonstrationsaufruf, weil dieser nicht mit der Partei abgesprochen worden sei.

Linkenchefin Janine Wissler hatte Wagenknecht zudem ermahnt, sich klar von Rechtsradikalen abzugrenzen. Denn führende AfD-Politiker unterzeichneten das Manifest und kündigten auch ihre Teilnahme an der Kundgebung an. Die Veranstaltung sorgte deshalb parteiübergreifend für Kritik: »Jeder, der bei Sinn und Verstand ist, wünscht sich Frieden in der Ukraine«, sagte etwa Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Freitagabend in der ARD. Wagenknecht und die ihr Folgenden wollten aber etwas als Frieden verkaufen, das ein »imperialistischer Diktator« Europa aufzwinge.