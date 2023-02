Am Sonntag muss Berlin seine Abgeordnetenwahl wiederholen. Die SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hofft darauf, dabei ihren Posten als Regierende Bürgermeisterin zu verteidigen – und will dafür im Zweifel auch neue Koalitionsbündnisse in Kauf nehmen. »Ich schließe nichts aus. Außer die AfD«, sagte Giffey in einem Interview mit »B.Z.« und »Bild«. SPD, Grüne und Linke hätten in der aktuellen Dreierkoalition in einem Jahr viele Dinge in einer absoluten Ausnahmelage hinbekommen. »Trotzdem muss man sich die Themen anschauen, die künftig kommen: Wohnungsbau, Wirtschaftsentwicklung, innere Sicherheit und die soziale Stadt.«