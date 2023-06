Die Tochter des in Iran inhaftierten deutschen Staatsbürger Jamshid Sharmahd hat bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegenüber acht Mitgliedern des iranischen Justizsystems erstattet. Gemeinsam mit der in Berlin ansässigen Menschenrechtsorganisation »European Center for Constitutional and Human Rights e. V.« (ECCHR) will Gazelle Sharmad erreichen, dass die Bundesanwaltschaft Ermittlungen wegen »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« aufnimmt. Das erfuhr der SPIEGEL im Vorfeld.