Die Wahl in Berlin war von massiven organisatorischen Pannen überschattet gewesen, beim Verfassungsgericht gingen zahlreiche Beschwerden ein. Auch die Berliner Innenverwaltung selbst und die ehemalige Landeswahlleitung hatten Beschwerde eingelegt – allerdings in deutlich kleinerem Umfang. In einer mündlichen Verhandlung in der vergangenen Woche deutete das Gericht bereits an, dass es eine Wiederholung der Abstimmung verfassungsrechtlich für notwendig erachtet .