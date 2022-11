Auf Twitter warf ein Journalist des »Tagesspiegel« dem FDP-Politiker vor , die Absperrung selbst an einer Stelle platziert zu haben, wo nie eine gewesen sei. Nur, um sie dann eben wieder wegzuräumen. Das, so stellte der Grünensprecher fest, sei strafbar. Er stellte nach eigenen Angaben eine Strafanzeige bei der Berliner Polizei und teilte diese ebenfalls auf Twitter. Demnach soll Czaja nicht nur unbefugt in den Straßenverkehr eingegriffen haben. Er soll sich »unbefugt mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes« befasst haben, das er aber nicht ausüben darf.