Seit Jahren engagiert sich ein »Matthias Brückmann« im Berliner Bezirk Pankow in der SPD, er ist derzeit einer von drei stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Abteilung 15 Kollwitzplatz, Winskiez, Kastanienallee . Nach einem Auftritt in der Berliner Abendschau, der regionalen Nachrichtensendung des RBB, in der »Brückmann« über die SPD-Berlin-Chefin Franziska Giffey motzte, kommt nun heraus: In Wahrheit heißt der Mann Mathias Brüggmann und ist Mitarbeiter des »Handelsblatt«. Das berichtet der »Tagesspiegel« .