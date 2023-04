Tatsächlich war es zuvor noch nicht zu einem dritten Wahlgang gekommen. Dort galt dann, was auch in Berliner Landesverfassung verankert ist: Wird in den ersten beiden Abstimmungen keine absolute Mehrheit für einen Kandidaten erreicht, ist im dritten Wahlgang derjenige gewählt, der die meisten Stimmen erhält.

Stimmte die AfD für Wegner?

Schon vor Bekanntgabe des Ergebnisses des dritten Wahlgangs hatte die AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker mitgeteilt, ihre Fraktion habe zuvor beschlossen, aus »gesamtstädtischer Verantwortung« für Wegner zu stimmen. Da die Wahl geheim ist, lässt sich dies nicht überprüfen.