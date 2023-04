»Wenn man den Parlamentarismus schützen will, dann darf man sich niemals in die Hand dieser politischen Kraft begeben«, sagte Ramelow an die Adresse von CDU und SPD, deren Stimmen nicht zu einer Wahl Wegners im ersten und zweiten Wahlgang reichten. »Dies ist ein schwerer Tag, in Berlin und in Thüringen«, sagte er.

Merz und Woidke gratulieren

CDU-Bundeschef Friedrich Merz nannte die Wahl seines Parteifreundes zum neuen Regierenden Bürgermeister von Berlin einen wichtigen Schritt für die Hauptstadt. »Nach mehr als 20 Jahren und seit zwei Stunden wird Berlin wieder von einem CDU-Bürgermeister regiert«, sagte Merz bei einem »Zukunftskongress« seiner Partei in Berlin.