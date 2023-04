135 Seiten Koalitionsvertrag

Zu den Vereinbarungen zwischen CDU und SPD sagte Kipping: »Der schwarz-rote Koalitionsvertrag enthält einige Signalworte, die ganz sicher mit Blick auf den SPD-Mitgliederentscheid ihren Weg in den Vertrag fanden.« Diese Formulierungen seien aber »nicht verbindlich genug, um nach dem Mitgliederentscheid auf der Ebene der Durchsetzung gegenüber einem CDU-Finanzsenator und einer CDU-Senatskanzlei bestehen zu können«. Die Landes-SPD beginnt an diesem Dienstag mit der Befragung. Das Ergebnis soll am 23. April verkündet werden.