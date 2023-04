Trotz Bedenken von Finanzminister Christian Lindner (FDP) hält die Bundesregierung an der Einführung einer Kindergrundsicherung fest. Es gebe dazu ein klares Bekenntnis, sagte Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin. »Das wird auch so kommen.« Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei in die regierungsinternen Prozesse eingebunden. »Jetzt arbeiten wir an der konkreten Ausgestaltung.«