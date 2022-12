Drei Demonstranten saßen demnach auf der Einfahrt zum Paul-Löbe-Haus in der Otto-von-Bismarck-Allee, vier weitere Demonstranten vor dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in der Adele-Schreiber-Krieger-Straße. Einige andere Klimaschützer standen vor einem Eingang des Bundestags und sprachen Menschen an.

Zahlreiche Blockadeaktionen

Seit Anfang 2022 blockiert die »Letzte Generation« Autobahnausfahrten und Kreuzungen in Berlin und anderen Großstädten, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen . Hinzu kamen Aktionen in Museen, Stadien, Ministerien, an Flughäfen und an Ölpipelines.