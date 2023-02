In dem Verfahren geht es um mehrere Aktionen der »Letzten Generation« in der Zeit von März bis Juni 2022, an denen Jeschke beteiligt gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft ihm Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor.

Es wurden Strafbefehle erlassen, wonach der Klimaaktivist eine Geldstrafe zahlen sollte. Weil er dagegen Einspruch erhob, kam es zum Prozess. Am heutigen Donnerstag handelte es sich um einen Fortsetzungstermin.