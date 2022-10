»In Washington haben wir uns zur Verschuldung mit afrikanischen Staaten getroffen«, sagte Lindner mit Bezug auf seine Teilnahme an der Jahrestagung des IWF in der vergangenen Woche. »Da bleiben wir dran«, schrieb Lindner. »Die Aktion hätte ich also nicht gebraucht, den Dienst hat sie aber nicht gestört.«

Parallel zu der Aktion am Ministerium in der Wilhelmstraße blockierten Demonstranten in Berlin erneut seit dem Morgen an mehreren Stellen Autobahnausfahrten, unter anderem in Charlottenburg, Tempelhof und Schöneberg. Einige von ihnen klebten sich an den Straßen fest.