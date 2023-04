Anschließend klebten sie mehrere Plakate an: »FDP: Profis im Blockieren, Kleben am Verbrenner«, stand unter anderem darauf. Auch an anderen Orten in Berlin soll es zu ähnlichen Aktionen gekommen sein, etwa bei den Standorten von Coca-Cola und BASF. Dabei kooperierte die »Letzte Generation« laut dpa mit der Gruppe Extinction Rebellion.