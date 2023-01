An Wissing und die FDP gerichtet mahnte die »Letzte Generation«, Deutschland werde durch die Klimakrise schon bald seine Freiheiten »unwiderruflich verlieren, wenn Städte reihenweise unbewohnbar werden, unsere Wirtschaft zusammenbricht und wir nicht mehr genug Essen haben«.

2200 Strafanzeigen und 600 Bußgeldbescheide

Seit Anfang 2022 blockiert die »Letzte Generation« Autobahnausfahrten und Kreuzungen in Berlin und anderen Großstädten, um für mehr Klimaschutz zu kämpfen. Hinzu kamen Aktionen in Museen, Stadien, Ministerien, an Flughäfen und an Ölpipelines. Die Klimaschützer beschmierten unter anderem die Schutzgläser berühmter Kunstwerke mit Kartoffelbrei oder Tomatensuppe. Die Botschaft: Das menschliche Leben müsse dringlicher geschützt werden als die Kunst. Der Name leitet sich von der Überzeugung ab, dass es nur noch eine Generation gibt, die etwas gegen den Klimawandel tun kann.