Der Hauptgrund dafür, dass die Linke Wagenknechts und Schwarzers Veranstaltung nicht unterstützt, ist die mangelnde Abgrenzung nach rechts. Seit Tagen mobilisieren rechte Gruppen in ihren Kanälen für die Veranstaltung. (Lesen Sie hier die Hintergründe dazu. )

Antifa mobilisiert

Die Antifa hingegen hat angekündigt, die Veranstaltung stören zu wollen. »Als Teile der antifaschistischen Bewegung in Berlin rufen wir dazu auf, den Faschos auch an diesem Tag keinen Quadratmeter in Berlin zu überlassen«, heißt es in einem Aufruf in einem entsprechenden Kanal. Und weiter: »Die Mobilisierung (der rassistischen und queerfeindlichen Initiator*innen) Wagenknecht und Schwarzer am nächsten Samstag kann kein Standpunkt einer linken Friedensbewegung sein.«