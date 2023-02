Dass der Bezirk Lichtenberg nachzählen musste, lag an einem internen Fehler: Die fristgerecht eingegangenen Briefwahlstimmen waren dort schlicht übersehen und erst am Montag intern zugestellt worden. Die Nachzählung betraf fünf von sechs Wahlkreise in dem Bezirk. Der SPIEGEL hat die Auszählung vor Ort beobachtet. Das offizielle Resultat der Auszählung in Lichtenberg steht erst am Montag fest. Dann kommt der Bezirkswahlausschuss zusammen, um das amtliche Endergebnis der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zum Bezirksparlament festzustellen.

Losentscheidung in Wahlkreis 3

Abseits des hauchdünnen Vorsprungs der SPD hat die Nachzählung an anderer Stelle für ein Kuriosum gesorgt: Laut Auszählung der Erststimmen im Wahlkreis 3 gibt es ein Patt zwischen dem CDU-Bewerber Dennis Haustein und der Linkenkandidatin Claudia Engelmann. Beide kommen laut inoffizieller Auszählung nun auf je 4243 Stimmen.