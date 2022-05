Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet »dringenden Handlungsbedarf«. »Wir müssen die Kinder dringend schützen«, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Durchschnittlich 49 Kinder pro Tag seien im vergangenen Jahr Opfer sexualisierter Gewalt geworden, sagte die Ministerin. Sie bezog sich dabei auf einen Bericht des Bundeskriminalamts, der am Montag vorgestellt werden soll. Es handele sich um »eine der schlimmsten Formen der Kriminalität«.