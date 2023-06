»Wir sind am Freitag über die Plakate in Kenntnis gesetzt worden«, sagte der Sprecher des Bezirksamts, Christian Berg, der Nachrichtenagentur dpa. »Wir gehen davon aus, dass sie irgendwann Mitte der letzten Woche aufgehängt worden sind, können aber nicht sagen, wie viele es waren.« Er habe am Freitag nur noch zwei gezählt sowie an fünf oder sechs Bäumen Schmierereien in den palästinensischen Farben, sagte Berg. Dem Bezirksamt lagen nach eigenen Angaben außerdem Fotos weiterer Plakate vor.