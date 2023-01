Scholz erneuerte in dem Interview das bisher nicht eingelöste Versprechen der Ampelkoalition im Bund, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen. »Natürlich machen die aktuellen Preissteigerungen nach allem, was in der Welt passiert ist, die Sache nicht leichter«, sagte er. »Deshalb geben wir unser Ziel aber nicht auf. Ich will es schaffen, bald in einem Jahr 400.000 Wohnungen zu bauen, und das soll dann so bleiben.« Das Geld für mehr sozialen Wohnungsbau sei vorhanden. Bauministerin Klara Geywitz hatte kürzlich im SPIEGEL-Interview erklärt , wie sie Mietwucher und Wohnraummangel stoppen will.