Für die Maskenpflicht sieht Gote ein Stufenmodell vor. Stufe eins sind die jetzigen Regeln; Stufe zwei will sie nächste Woche vom Senat beraten lassen – das ist die Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Räumen. Sollte die Infektionslage sich verschärfen, könnte die Maskenpflicht in einer dritten Stufe auf weitere Räume erweitert werden. Beides könnte geschehen, bevor eine «epidemische Lage auf Landesebene» ausgerufen wird, also ein sogenannter Hotspot.