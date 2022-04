Mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit Polizei fasst mutmaßliches IS-Mitglied in Berlin

Die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft gegen Raed E. wiegen schwer: Der Syrer soll im Zuge eines Angriffes der Terrororganisation »Islamischer Staat (IS)« auf den Shu’aytat-Stamm im ostsyrischen Deir-Ezzor drei Gefangene schwer misshandelt und gefoltert haben. Einen davon mehrfach. Nun hat die Polizei E. in Berlin gefasst.

Bei dem Angriff auf Deir-Ezzor wurden demnach mindestens 700 Stammesangehörige getötet. Der Generalbundesanwalt wirft E. nun unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor. Ein Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof muss entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt.

E. hatte sich laut Mitteilung der Bundesanwaltschaft im Sommer 2014 dem IS angeschlossen, »indem er sich in die Strukturen der Organisation eingliederte und sich ihrer Befehlsgewalt unterstellte.«

Die Opfer, darunter ein 13-Jähriger, wurden demnach etwa gefesselt und an der Decke aufgehängt, teilweise auch mit Peitschen, Kabeln oder einem Wasserschlauch geschlagen und mit spitzen oder schweren Gegenständen sowie Stromschlägen malträtiert.

Außerdem soll E. für den IS in Gefängnissen und an Straßenkontrollpunkten gearbeitet und Freikäufe der gefangen genommenen Stammesangehörigen abgewickelt haben.