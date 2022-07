Wahlfehler sollen korrigiert werden

Das Wahlrecht sei die zentrale Beteiligungsmöglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, sagte Fechner: »Daher müssen Wahlfehler dieses Ausmaßes durch Neuwahlen korrigiert werden, damit alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen die Chance haben, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und damit ihre Stimmen das ihnen zustehende Gewicht bekommen.«

Die Obleute der Ampelkoalition im Wahlprüfungsausschuss hätten nun die Bundestagsverwaltung gebeten, eine Beschlussempfehlung zu erarbeiten für den Deutschen Bundestag, die die Neuwahlen in rund 400 von 2300 Wahlbezirken vorsehe. Der Schwerpunkt dieser Wahlbezirke liege in den Wahlkreisen Berlin-Reinickendorf, Berlin-Mitte, Berlin-Pankow, in Berlin Steglitz-Zehlendorf, Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf und Berlin Friedrichshain-Kreuzberg. Darüber solle im Oktober im Bundestag entschieden werden. »Denn die Beschlussempfehlung muss intensiv vorbereitet werden, um rechtssicher zu sein«, so Fechner. Dann wolle man auch Hinweise des Berliner Verfassungsgerichts berücksichtigen, das im September tage.