Auf ungewöhnliche Weise stellt sich der Berliner Senat gegen eine baldige Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und den Bezirksverordnetenversammlungen in der Hauptstadt. Am Mittwoch hatte der dortige Verfassungsgerichtshof bekannt gemacht, dass er in einer vorläufigen Einschätzung dazu tendiere, die Wahlen vom 26. September 2021 für ungültig zu erklären. Diese seien so fehlerhaft abgelaufen, dass nicht alle Wahlberechtigten die Möglichkeit gehabt hätten, »unter zumutbaren Bedingungen« eine gültige Stimme abzugeben.