73 Prozent Wahlbeteiligung in Mecklenburg-Vorpommern und 75,6 Prozent in Berlin - zu beiden Abstimmungen sind in diesem Jahr mehr Wählerinnen und Wähler an die Urnen gegangen als 2016. Bei der Bundestagswahl lag die Wahlbeteiligung etwas niedriger: bei 70,8 Prozent.